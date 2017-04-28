Уголовное дело завели после проверки переселения жителей Малопургинского района в непригодное жилье

Опубликована: Сегодня 18:17

фото: transport.securitymedia.ru
По факту переселения жителей Малопургинского района из ветхого жилья в новое, которое не отвечает санитарным нормам, в Удмуртии завели уголовное дело. Так, 14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 г.г. на территории Малопургинского района в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не отвечают санитарным требованиям и правилам. Проживание в указанных домах представляет угрозу для жизни и здоровья жильцов. Несмотря на указанные обстоятельства, чиновниками администрации МО «Малопургинский район» построенные дома были приняты, введены в эксплуатацию и оплачены за счет выделенных бюджетных средств, размер которых определен в завышенном объеме. 

Напомним, сегодня сотрудники следственного комитета России провели обыски в администрации Малопургинского района. Правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселения ветхого жилья. Глава регионального управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин сообщил, что обыски проводились, в том числе, и в кабинете главы района.



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