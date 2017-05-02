Школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и других городов госпитализированы в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:01

фото: rostov.press
Среди отравившихся во время интеллектуального чемпионата в Ижевске - школьники из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска и Сыктывкара. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике добавили, что за медицинской помощью также обратились подростки из Новосибирска, Липецка и Перми. Всего на данный момент известно о 71 пострадавшем. Сколько детей на данный момент госпитализировано - уточняется.

Напомним, что в ночь на 2 мая поступило сообщение о массовом отравлении в лагере «Дружба» под Ижевском, где проходил российский чемпионат среди школьников по «Что? Где? Когда?». Следователи возбудили уголовное дело. Для родителей детей организовали горячую линию (3412) 21-77-90.


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