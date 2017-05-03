Вирусная диарея - таков предварительный диагноз отравившихся в Ижевске школьников

Опубликована: 2 Мая 2017 г. 18:53

фото: izh.ru
Стали известны предварительные результаты анализов детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе Минздрава региона, это вирусная диарея. В ведомстве уточнили, что исследованы еще не все пробы.

Об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. К вечеру количество пострадавших увеличилось до 60 человек. Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.



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