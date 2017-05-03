76 госпитализированных из ижевского лагеря заразились вирусной инфекцией

Опубликована: Сегодня 10:35

фото: gorodskoyportal.ru
По результатам первых проведенных лабораторных исследований заболевшим в детском лагере игрокам интеллектуальной игры поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Как сообщает официальный сайт Минздрава Удмуртии, на данный момент в Республиканской клинической инфекционной больнице находится 76 госпитализированных из лагеря пострадавших, 66 из которых несовершеннолетние.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике сообщает, что у сотрудников столовой ДОЛ «Дружба» выявлено наличие норовирусов.

«По данным эпидемиологического расследования возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры, способствовали инфицированию больных», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент работа лагеря приостановлена, столовая закрыта, материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы. Противоэпидемические мероприятия в лагере продолжаются, проводится вывоз детей, организовано медико-санитарное сопровождение детей в пути.

Напомним, об отравлении стало известно утром вторника, 2 мая. У участников чемпионата России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились симптомы: рвота, температура, жидкий стул. По факту отравления следователи возбудили уголовное дело. Узнать о самочувствии ребят можно по номерам горячей телефонной линии в Ижевске: (3412) 217-790 и (3412) 219-897


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