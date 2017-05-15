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В лучших традициях большевиков "Ижавиа" продолжает разжигать классовую ненависть
Опубликована: Сегодня 19:42 Государственная авиакомпания Удмуртии продолжает радовать своим изысканным вкусом. Теперь руководству компании потребовалось перетянуть салон новой машины кожей.
Об этом рассказал источник "Аргументов в Ижевске". По его утверждению, руководство республиканского авиаперевозчика решило, что совершенно новому автомобилю требуется рестайлинг в салоне.
Ранее, информагентство СУСАНИН писало, что этот автомобиль, АО «Ижавиа» (100% акций которого принадлежат правительству Удмуртии) купило седан «Ауди» A6 за 2, 959 млн рублей.
Соответствующие документы были опубликованы на сайте госзакупок. «Ижавиа» опубликовала договор поставки автомобиля 15 марта, сделка завершилась 28 марта. Продавцом иномарки стало ООО «АЦ-Уфа». При этом в документах, опубликованных на сайте госзакупок, сказано, что авиаперевозчик из Удмуртии купил «легковой автомобиль АUDI A6 3.0 ТESI».
В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» менеджер автосалона AUDI в Ижевске пояснил, что комплектации TESI в модельном ряде автопроизводителя не существует. «Возможно, это была AUDI A6 3.0 TFSI. Для данного автомобиля эта цена (2,959 млн рублей – прим. ред.) является довольно низкой», - рассказал собеседник агентства.
Знает ли об этом известный общественник, руководитель Общероссийского народного фронта, врио главы Удмуртии Александр Бречалов, редакции "Аргументов в Ижевске" неизвестно.