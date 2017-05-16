Обвинитель настаивает на 6 годах тюрьмы и штрафе в 16,2 млн рублей для Рауфа Кутдузова

Опубликована: Сегодня 19:18

фото: 163gorod.ru
Обвинитель просит для Рауфа Кутдузова наказание в виде штрафа в размере 16,2 миллионов рублей и 6 лет колонии. Об этом корреспонденту ИА «Удмуртия» сообщила пресс-секретарь Первомайского районного суда Ижевска Ольга Порцева.

Сегодня, 16 мая состоялось очередное заседание по делу руководителя «Единой УК», которого обвиняют в даче взятки должностному лицу.

Сторона обвинения просит признать его виновным в совершении преступления по п.б ч.4 ст. 291 Уголовного кодекса России («дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»), назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.

Напомним, Рауфа Кутдузова и двух должностных лиц администрации Первомайского района задержали в мае 2016 года. Руководителю «Единой УК» предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, он давал взятки, чтобы не решать вопрос с ремонтом теплосетей.

На прошедшем 11 мая в Ижевске заседании Рауф Кутдузов частично признал свою вину: из вменяемых ему 9 эпизодов преступной деятельности он согласился с тремя.
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