Похороны экс-президента Удмуртии Александра Волкова предварительно намечены на 24 мая

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: xoroshiy.ru
Похороны первого президента Удмуртии Александра Волкова могут состояться в среду, 24 мая. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом заявил и.о. председателя правительства республики Виктор Савельев в ходе аппаратного совещания органов госвласти, которое началось с минуты молчания. «Пока еще тело не привезли. Ориентировочно похороны на среду, мы еще уточним до конца дня», - сказал Савельев.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов также попросил его после аппаратного совещания сформировать рабочую группу по организации похорон. В нее, по словам Савельева, уже вошли сам и.о. председателя правительства, Владимир Невоструев, Сергей Смирнов, Дмитрий Мусин, Наталья Сударикова, Юрий Тюрин, Владислав Поджаров, Дмитрий Казанцев, Александр Первухин, Виктор Костенков, Юрий Питкевич, Александр Городилов, Алексей Воронцов и Александр Шаклеин.

Напомним, Александр Волков умер 20 мая. Он был президентом Удмуртии с 2000 по 2014 год после чего стал сенатором Совета Федерации.


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