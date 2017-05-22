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Должность гендиректора ГУП «Удмуртавтодор» может занять Сергей Лукин, бывший глава ФСКН по Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:54 Должность гендиректора ГУП «Удмуртавтодор» может занять бывший глава регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Сергей Лукин. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов порекомендовал его на это место в понедельник, 22 мая, в ходе совещания органов госвласти.
«Господин Лукин <…> сейчас будет работать активно с группой по дорожном хозяйству, я надеюсь, возглавит Удмуртавтодор. Я рекомендовал его на эту должность», - сказал Бречалов.
Напомним, 10 мая стало известно о том, что начальник дорожного предприятия Александр Корепанов написал заявление об увольнении по собственному желанию.