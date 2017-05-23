Прощание с первым президентом Удмуртии Александром Волковым пройдет 23 мая

Опубликована: Сегодня 16:43

фото: xoroshiy.ru
В Ижевске прощание с первым президентом Удмуртии Александром Волковым пройдет 23 мая в Русском Драматическом театре. Любой желающий может простится с Александром Волковым с 11:00 до 19:00. Об этом «КП-Ижевск» рассказали в пресс-службе Главы и Правительства Удмуртии.

Отпевание состоится 24 мая с 09:00 до 11:00 в Свято-Михайловском соборе, а в 12:00 Александра Волкова отвезут на Хохряковское кладбище.

Напомним, что первый президент Удмуртии скончался в клинике Германии 20 мая.


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