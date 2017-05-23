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Правоохранители опубликовали видео переговоров с мужчиной, захватившим в Ижевске двух заложников
Опубликована: Сегодня 13:16 МВД по Удмуртии опубликовало видео переговоров с мужчиной, захватившим двух заложников в одном из общежитий Ижевска.
Напомним, житель Свердловской области силой удерживал женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, угрожая пистолетом. После долгих переговоров мужчина отпустил девочку, после чего выстрелил себе в голову.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии в Ижевске по факту захвата заложников возбудили уголовное дело.