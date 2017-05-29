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Очевидцы рассказали подробности трагедии в Кезском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:44 Очевидцы рассказали новые факты трагедии, которая произошла в Кезском районе во время сплава по реке. По словам источника информационного агентства «Сусанин», в тот день перевернулись 9 из 11 байдарок, одновременно сплавлявшихся по Чепце.
Источник утверждает, что 22-летняя погибшая ижевчанка и еще три человека, в том числе два инструктора, были без спасательных жилетов. Другой очевидец, который также предпочел остаться неназванным, сообщил о том, что несколько экстремалов сплавлялись без спасательных средств.
«Все произошло у бывшей ГЭС, недалеко от впадения в Чепцу реки Лоза. Это был уже конец сплава. Острых ощущений захотелось. Несколько человек были без жилетов, и эта девочка тоже. Там пороги бетонные. Многие об них побились. Сейчас несколько в шоке все», - сказал он.
О том, что на погибшей девушке не было спасательных средств, сообщали и следователи, которые возбудили уголовное дело. «По предварительным данным, девушка не была обеспечена в полном объеме спасательным снаряжением в целях безопасного прохождения водного маршрута», - уточнили в следственном комитете.
В компании, которая занималась организацией сплава, отказались комментировать произошедшее.
Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 28 мая. Группа туристов из 28 человек и трех инструкторов сплавлялась на одиннадцати резиновых байдарках по Чепце. Сейчас в районе места происшествия проводятся поисково-спасательные и водолазные работы.