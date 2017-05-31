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В Удмуртии из Чепцы достали тело 22-летней девушки, погибшей во время сплава на байдарках
Опубликована: Сегодня 15:25 Водолазы поисково-спасательной службы (ПСС) Удмуртии достали из воды тело девушки, погибшей 27 мая во время сплава на байдарках по реке Чепца. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе республиканской ПСС. «Тело достали на поверхность воды во вторник, 30 мая, в районе бывшей гидроэлектростанции на реке Чепца», - сказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Удмуртии Екатерина Шартдинова.
Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 28 мая. Группа туристов из 28 человек и трех инструкторов сплавлялась на одиннадцати резиновых байдарках по Чепце. Позже очевидцы рассказали новые факты трагедии: в тот день перевернулись 9 из 11 байдарок, одновременно сплавлявшихся по реке. На некоторых туристах не было спасательных жилетов.
О том, что на погибшей девушке не было спасательных средств, сообщали и следователи, которые возбудили уголовное дело. «По предварительным данным, девушка не была обеспечена в полном объеме спасательным снаряжением в целях безопасного прохождения водного маршрута», - уточнили в следственном комитете.