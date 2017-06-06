Ресторатор Максим Коновалов откроет «алкокластер», объединяющий несколько заведений на ул.Свободы, 173

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: facebook.com/maxim.konovalov фото: facebook.com/maxim.konovalov

На данный момент название заведению еще не придумали, но уже известно, что будет три концепции.«Нам предстоит создать, проработать и запустить сразу три концепции. О них я расскажу чуть позже, пока ограничусь просто сообщением что там будет концепция про поесть, концепция про пить-танцевать и концепция про расслабленно залипать», - поделился Максим Коновалов в соцетях.Ресторатор рассказал, что собирается полностью преобразить помещение внутри и снаружи:«Нам придется довольно сильно переделать «Ронни» на первом этаже, вписать вновь появляющиеся концепции и уже существующие в единый контур. Мы уже ищем название для всего этого комплекса, пытаемся обыграть адрес - улица Свободы».Открытие запланировано до Нового года. «В общем все как я люблю - творческо, дерзко и в ограниченные сроки», - подытожил Коновалов.