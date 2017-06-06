Ресторатор Максим Коновалов откроет «алкокластер», объединяющий несколько заведений на ул.Свободы, 173

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: facebook.com/maxim.konovalov
Новое развлекательное заведение появится в Ижевске по адресу Свободы, 173, там, где раньше располагался клуб «Кристалл», а до этого «Вавилон диско». Как сообщил на своей странице в Фейсбук директор Welcome Group Максим Коновалов, он объединит свои бары и клубы - «Юпитер 5», «Ронни», «Ковер» и новое заведение в «единый контур, чтобы они не противоречили друг другу, а поддерживали друг друга». Это объединение он в шутку именовал «алкокластер».

На данный момент название заведению еще не придумали, но уже известно, что будет три концепции.

«Нам предстоит создать, проработать и запустить сразу три концепции. О них я расскажу чуть позже, пока ограничусь просто сообщением что там будет концепция про поесть, концепция про пить-танцевать и концепция про расслабленно залипать», - поделился Максим Коновалов в соцетях.

Ресторатор рассказал, что собирается полностью преобразить помещение внутри и снаружи:«Нам придется довольно сильно переделать «Ронни» на первом этаже, вписать вновь появляющиеся концепции и уже существующие в единый контур. Мы уже ищем название для всего этого комплекса, пытаемся обыграть адрес - улица Свободы».

Открытие запланировано до Нового года. «В общем все как я люблю - творческо, дерзко и в ограниченные сроки», - подытожил Коновалов.


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