«Патриоты границы» призывают ижевчан выйти на пикет против предвестника майдана - Алексея Навального

Опубликована: Сегодня 16:45

«Патриоты границы» собираются организовать в Ижевске пикет против визита в столицу Удмуртии одного из наиболее последовательных предвестников майдана в России Алексея Навального.

О готовящемся пикете редакции сообщил член Центрального совета удмуртской региональной общественной организации воинов-пограничников запаса «Патриоты границы» Андрей Зайцев. По его словам, присутствие в регионе человека, который разделяет идеи майдана и получает поддержку ветеранов АТО, тех самых украинских карателей, во главе с Навальным, – неприемлемо. 

Напомним, что буквально на днях советник главы МВД Украины Илья Кива, который принимал активное участие в антитеррористической организации на юго-востоке Украины и в организации Майдана, выразил свою поддержку оппозиционеру Алексею Навальному. По сообщению украинского сайта "Корреспондент", Кива прославился, когда в прямом эфире украинского телевидения изготовил наркотики. 

«Патриоты границы» призывают всех неравнодушных жителей поддержать акцию протеста и отстоять город. Акция состоится в субботу, в 14:00.


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