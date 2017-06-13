Минприроды Удмуртии просит жителей Ижевска помочь в расследовании вспенивания реки Старковка

Опубликована: Сегодня 11:35

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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики продолжает административное расследование по факту появления в реке Старковка пены и просить жителей помочь в выяснении обстоятельств.

«Уважаемые жители г. Ижевска, в настоящее время Минприроды УР выясняются обстоятельства появления 26.05.2017 г. пены в акватории р. Старковка в мкр. Старки г. Ижевска. Если вы обладаете, какой-либо информацией о возможных источниках сброса неизвестного вещества в водный объект, попадание которого привело к массовому образованию пены, просим указанную информацию направить в адрес Минприроды УР на электронную почту mpr-gk@minpriroda-udm.ru», - говорится на сайте ведомства.

Напомним, что о появившейся на речке пене 26 мая сообщила жительница микрорайона. Позже Минприроды Удмуртии сообщило, что по данному факту они начали административное расследование. Предварительные данные исследований проб воды из реки в микрорайоне Старки в Ижевске, где образовалась пенная шапка высотой несколько метров показали, что возникла она из-за вещества, имеющего «относительно слабое токсическое действие»


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