Один из пострадавших в смертельном ДТП в Удмуртии школьников до сих пор находится в больнице

Опубликована: Сегодня 16:42

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Здоровью пермских школьников, которые пострадали в смертельном ДТП на трассе Елабуга-Пермь в Малопургинском районе Удмуртии, ничего не угрожает. Несмотря на это, один 12-летний мальчик до сих пор находится в 1-ой республиканской клинической больнице, пишет информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Пермского края.

«Два мальчика 10 и 12 лет с сотрясением мозга госпитализированы в отделение нейрохирургии Первой республиканской клинической больницы Удмуртской республики. Состояние обоих средней тяжести. 12 июня по просьбе родителей 10-летнего ребенка выписали и увезли в Пермь. 12-летний мальчик продолжает лечиться в удмуртской больнице», - говорится в сообщении. Еще одного 16-летнего подростка также выписали, после чего сотрудники территориального центра медицины катастроф перевезли его в Пермь.

Школьники оказались воспитанниками секции «Картинг» пермского Дворца детского (юношеского) творчества и возвращались с всероссийских соревнований по картингу среди детей, юношей и молодежи «Кубок команды «Камаз-мастер»-2017». Детей сопровождали родители на личном автотранспорте.

Страшная авария произошла в воскресенье, 11 июня. Пьяный водитель «Лады Гранты» протаранил два микроавтобуса в Малопургинском районе. Он и его пассажир от полученных травм погибли на месте, а дети, которые ехали в микроавтобусе, попали в реанимацию.



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