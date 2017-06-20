Концерн «Калашников» запустил производство бесшумных беспилотников для силовых структур

Опубликована: Сегодня 16:36

фото: пресс-служба концерна «Калашников»
Концерн «Калашников» запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Разработкой беспилотника занималась компания ZALA AERO, входящая в состав концерна.

«Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам. Ожидается, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний», — прокомментировал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.

Беспилотник весит 7,5 кг, вмещает в себя дневную камеру с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению — не менее 50 км. Аппарат гарантировано летает 4 часа полета, а взлетает с рук, без использования катапульты. Посадка осуществляется на парашюте с использованием воздушного амортизатора, говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Впервые беспилотник будет представлен публике на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе.



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