Концерн «Калашников» запустил производство бесшумных беспилотников для силовых структур

Опубликована: Сегодня 16:36



фото: пресс-служба концерна «Калашников» фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам. Ожидается, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний», — прокомментировал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.Беспилотник весит 7,5 кг, вмещает в себя дневную камеру с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению — не менее 50 км. Аппарат гарантировано летает 4 часа полета, а взлетает с рук, без использования катапульты. Посадка осуществляется на парашюте с использованием воздушного амортизатора, говорится в сообщении пресс-службы концерна.Впервые беспилотник будет представлен публике на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе.