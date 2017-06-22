Задержанному в Ижевске Рафису Касимову в 5 утра одели на голову черный мешок

Опубликована: Сегодня 12:19

фото: Izhlife.ru
И.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По информации собеседника агентства, задержание связано с деятельностью Касимова на посту министра лесного хозяйства республики.

По сообщению очевидца, чиновника вывели в нижнем белье с черным мешком на голове.

Напомним, что информация об интересе правоохранителей к вице-премьеру появилась в четверг, 22 июня. Информагенство «Сусанин» пока не располагает официальными комментариями.


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