В Ижевске задержали предполагаемых убийц пресс-секретаря судебного департамента Удмуртии

Опубликована: Сегодня 14:44

фото: Cod34.ru
Следователи задержали в Ижевске двоих жителей Удмуртии, подозреваемых в убийстве 32-летнего пресс-секретаря судебного департамента Николая Петрова. По данным следствия, Петров познакомился с мужчинами в соцсети, а 19 июня они решили встретиться. Между участниками встречи произошел конфликт, во время которого гости нанесли Петрову несколько ножевых ранений.

«Преступление было раскрыто следственным путем по «горячим следам». В ходе тщательно проведенного осмотра места происшествия с участием специалистов из разных областей знаний обнаружены и изъяты следы пальцев рук подозреваемого, которые удалось идентифицировать и задержать подозреваемых», - сообщается на сайте Следственного управления СКР по Удмуртии.

В настоящее время подозреваемые задержаны и дают показания. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что пресс-секретаря судебного департамента Николая Петрова нашли мертвым в своей квартире в понедельник, 19 июня, после того, как он не вышел на работу. По данному факту в Ижевске возбудили уголовное дело.
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