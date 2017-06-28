За килограмм бриллиантов: Дениса Вороненкова убили украинские любители драгоценностей

Опубликована: Сегодня 16:46





Сбежавший на Украину Денис Вороненков, сменивший амплуа депутата на «жертву политических репрессий», пал жертвой простой человеческой жадности, пишет агентство REGNUM со ссылкой украинских журналистов.

Дезертируя из России, бывший депутат прихватил с собой не столько «тайны Кремля», сколько другие богатства Российской Федерации. Украинские журналисты в ходе собственного расследования, итоги которого они могут опубликовать лишь в России, выяснили, что он вывез 1 килограмм бриллиантов и антиквариант.

Киеву будет малоприятно и еще менее выгодно увидеть, что украинские спецслужбы в этом деле сработали столь грязно. Пытаясь свалить вину на ФСБ, они забыли убрать следы за собой.

Килограмм бриллиантов и антиквариат «Фаберже» Вороненков попытался сбыть с рук, быстро прославившись среди ювелиров Киева… и сотрудников СБУ. Надо сказать, что беглый депутат действительно сразу стал для них «лакомым куском», но отнюдь не из-за своей чертовской «осведомленности».

На этом месте следы драгоценностей затерялись во мраке, а вскоре трагически погиб и сам Вороненков. Вдова Мария Максакова пыталась разыскать богатство после смерти супруга. Нескольких обращений сотрудников СБУ хватило, чтобы охладить ее пыл и повергнуть в еще большую печаль. В качестве компенсации к ней приставили надежных охранников, дабы она — не дай Бог — не повторила судьбу Вороненкова.

Что же касается «раскаявшегося» депутата, то его охраной СБУ не занималось вовсе. Для отвода глаз ему был назначен телохранитель Олег Чикал из подразделения специального назначения ГУР МО Украины (войсковая часть № 2245), который был тяжело ранен в ходе нападения на Вороненкова. Действовал он крайне непрофессионально — перед самым убийством экс-депутату пришлось в одиночестве ждать его на улице, затем охранник шел от него слева, со стороны стены, а оружие и вовсе носил в сумке. Единственное, что он смог сделать действительно качественно — это смертельно ранить убийцу. В ходе расследования выяснилось, что 44-летний Чикал прежде не имел никакого отношения к организации физической безопасности, а в разведке занимался исключительно оперативной работой.

Однако Чикал быстро заметил, что за Вороненковым ведется слежка. Однако ему отказали в усилении охраны и организации контрнаблюдения, но и в выдаче бронежилетов.

Военная часть №2245 является весьма секретным подразделением, однако и о ней украинским журналистам удалось выяснить любопытные детали. Так, ее командир Максим Михайлович Шаповал до переворота 2014 года служил рядовым офицером в Управлении государственной охраны и Службы безопасности президента при прошлом главе Украины — Викторе Януковиче, а при новой власти по неизвестным причинам пошел на повышение. После штурма Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года Шаповал с подчиненными из упомянутой части устроил на захваченной территории целый мародерский рейд. Полковник Александр Громов, майор Кирилл Лавров и капитан Сергей Лысак во главе с доблестным командиром грабили банкоматы, часовые бутики, меховые магазины, а также элитные дома Донецка и его пригородов. Активно торговал и оружием.

Награбленное свозилось в Киев, где находило своего покупателя с помощью супруги Шаповала. А его сослуживцы впоследствии сделали неплохую карьеру и в настоящее время охраняют главу Минобороны Украины Степана Полторака.

Не гнушался и заказными убийствами. В правоохранительных органах журналистам удалось выяснить, что по приказу Шаповала бойцы подразделения нередко «убирали» рядовых бизнесменов по заказам их конкурентов. По законам 1990-х была у Шаповала и надежная «крыша» в лице тестя — одного из богатейших людей Луцкой области Александра Ивановича Комшука.

Биография руководителя действительно делает военную часть №2245 исключительной, ведь лучшей гарантией молчания таких людей является запятнанная репутация. Организаторы убийства Вороненкова могли быть уверены, что никто не раскроет их тайны даже под дулом пистолета. Однако СБУ допустила другой прокол. Многие улицы Киева, на которых бывал беглый депутат, оборудованы камерами наблюдения. И вот незадача — записи с них попали на глаза сотрудников полиции до того, как их успели изъять сотрудники СБУ.

Как выяснилось, за Вороненковым следили, и организатором этой слежки до самого момента убийства была Служба Безопасности Украины. Этот факт выдал попавший на камеры и позднее опознанный человек по имени Игорь Устименко — бывший сотрудник СБУ, который получил широкую известность за свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета. После этого в силовых структурах Украины наперебой кричали, что сотрудник спецподразделения «Альфа» был уволен аж в 2014 году. Но как показывает практика, есть ряд амплуа, у которых нет прошедшего времени — это шпионы, воры и предатели родины.

И вот Максим Шаповал тоже взорван в собственном автомобиле. Теперь можно только гадать, кто заметает следы преступлений, но можно предположить что и это убийство тоже связано с брильянтами Вороненкова.