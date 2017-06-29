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Житель Сарапула, которого искали 4 дня, покончил с собой
Опубликована: Сегодня 08:30 Следователи считают, что пропавший 4 дня назад и обнаруженный в лесу мертвым житель Сарапула покончил с собой. 32-летний мужчина ушел из дома 23 июня, и с тех пор связь с ним была потеряна.
Как рассказали информагентству «Сусанин» в Сарапульском межрайонном следственном отделе, труп обнаружили в лесном массиве на территории города. «По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. <…> Перед этим он звонил родственникам, говорил, что ему все надоело», - рассказал руководитель отдела Игорь Петров.
Он пояснил, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.