Житель Сарапула, которого искали 4 дня, покончил с собой

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: vk.com/psoregion18
Следователи считают, что пропавший 4 дня назад и обнаруженный в лесу мертвым житель Сарапула покончил с собой. 32-летний мужчина ушел из дома 23 июня, и с тех пор связь с ним была потеряна.

Как рассказали информагентству «Сусанин» в Сарапульском межрайонном следственном отделе, труп обнаружили в лесном массиве на территории города. «По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. <…> Перед этим он звонил родственникам, говорил, что ему все надоело», - рассказал руководитель отдела Игорь Петров.

Он пояснил, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.


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