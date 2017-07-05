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Автоматизированный боевой модуль с применением нейросетевых технологий представит концерн «Калашников»
Опубликована: Сегодня 14:15 Концерн «Калашников» анонсировал свои разработки в области нейросетевых решений. Как сообщает пресс-служба концерна, в ближайшее время будет представлена линейка продуктов с применением данной технологии. Так, во время форума «Армия-2017» планируется к показу полностью автоматизированный боевой модуль с применением нейросетевых технологий.
Напомним, на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», будут представлены специальные варианты мотоциклов марки «Иж», разработанные специально для силовых структур.
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