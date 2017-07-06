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Одаренной девочке из Ижевска, оставшейся сиротой после страшного ДТП в Татарстане, нужна помощь
Опубликована: Сегодня 18:01 Сегодня в Ижевске состоялись похороны 38-летней Татьяны Ведянской, оказавшейся в списке из 14 погибших в страшном ДТП в Татарстане. Как пишет «КП-Ижевск», она долгое время работала в 1 РКБ, а в Самару поехала, чтобы навестить родных.
В Ижевске у Татьяны осталась 17-летняя дочь Даша. Буквально месяц назад девочка получила грант от Администрации города как одаренный ребенок в номинации «Естественные, гуманитарные и технические дисциплины».
- Присутствовала на вручении гранта «Одаренные дети», - написала тогда на своей странице в «ВКонтакте» Татьяна Ведянская. - Нет слов, чтобы выразить и описать чувство гордости за свою дочь! Молодчина! Я в тебя всегда верила и верю! Так держать! Покорения еще больших вершин.
По роковому стечению обстоятельств, в 2012 году из-за болезни умер папа Даши, а теперь погибла и мама. Девочка осталась сиротой. Сестра Татьяны и бабушки с дедушками сейчас пытаются взять в себя в руки и продолжить воспитание одаренной девочки, но им нужна помощь.
Любой желающий может оказать семье помощь, переведя любую сумму на банковскую карту Натальи Корепановой, сестры Татьяны - 63 900 268 900 964 95 94 (Сбербанк).
Напомним, столкновение автобуса «Самара - Ижевск» и бензовоза произошло в ночь на 2 июля в Татарстане. Погибло 14 человек, среди них двое детей.
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