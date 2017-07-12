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Последние моменты перед убийством в офисе Москвы попали на запись видеокамер
Опубликована: Сегодня 16:34 Камеры видеонаблюдения сняли события перед убийством, совершенным сегодня в торговом центре на Алтуфьевском шоссе в Москве. В объектив попали последние минуты жизни как самого стрелка, так и его жертвы. Как пишет Лайф, кадры опубликованы в телеграм-канале ШОТ.
Видно, как бывший командир центра спецназначения ГИБДД Анатолий Соломахин поднимается в офис, а через несколько минут туда поднимается и его сожительница. Очевидно, в помещении между ними произошла ссора. Звучат выстрелы, затем дверь распахивается из-за падающего тела. Из других офисов выходят люди и начинают звонить в полицию.
Напомним, утром 11 июля в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе приехавшими на вызов правоохранителями были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.
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