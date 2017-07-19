Задержанный накануне в банке житель Ижевска требовал 2 млн рулей, угрожая оружием

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

На срабатывание кнопки тревожной сигнализации в отделение Сбербанка по ул. Карла Либкнехта, 19 незамедлительно выехали две группы задержания. Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в зале банка мужчину, у которого в руках были предметы похожие на гранату и пистолет. На требование положить их на пол преступник ответил отказом, после чего был обезоружен приемом рукопашного боя. Слаженными действиями правоохранителей злоумышленник был нейтрализован и задержан без применения оружия.Задержанным оказался 28-летний житель Ижевска. У него изъят пневматический пистолет «МР-654К». Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН установили, что предметом похожим на гранату оказался корпус гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества.Мужчину доставили в отдел полиции. По факту разбойного нападения решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162УК РФ.