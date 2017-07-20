Деятельность ГУП «Аптеки Удмуртии» проверит Следственный комитет

Опубликована: Сегодня 13:59

фото: Diabetazyj.satair.ru
Деятельность ГУП «Аптеки Удмуртии» подвергнется проверке Следственного управления СКР по Удмуртской Республике. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал руководитель ведомства Владимир Никешкин.

По его словам, ранее было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностных лиц регионального Минздрава в другом унитарном предприятии – «Фармации». Оно связано с завышением закупочных цен на лекарства. «Злоупотребление должностных лиц Минздрава, потому что они диктовали цены, по каким ценам покупать эти лекарства. Поэтому у нас такое дело уголовное есть. Там проводится экспертиза, ревизии, мы его расследуем», - сообщил главный следователь Удмуртии.

Теперь же правоохранители проверят и «Аптеки Удмуртии». Первые результаты работы планируют представить на следующей неделе. Владимир Никешкин также напомнил, что некоторое время обоими ГУПами руководил один и тот же человек: «Мы проверяли сговор, есть ли сговор, почему так цены, почему «Фармацию» и «Аптеки Удмуртии» возглавлял один человек? <…> как так может быть: один устанавливает цены, объявляет конкурсы и сам же потом покупает, в одном лице. Тогда поменяли эту ситуацию».

Напомним, что накануне врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о выявлении признаков преднамеренного банкротства в «Аптеках Удмуртии». Он также потребовал освободить от занимаемых должностей руководителей двух ГУПов. Антикризисным менеджером на предприятия назначена Анастасия Муталенко.



Загрузка...
Теги
ИжГТУ видео Голливуд штраф мода хоккей СКП оружие Москва Глазов физкультура МЧС депутат футбол природа промышленность фестиваль Россия Ува медицина Можга телевидение пристав рейтинг праздник музыка свадьба ГИБДД Воткинск туризм ГЖД бизнес наркотики выставка вода Интернет животные кино Ижевск прокуратура строительство полиция семья Балезино звезда розыск дети самолет Сарапул бюджет погода ремонт дороги правительство молодежь Ижавто алкоголь Малая Пурга здоровье финансы торговля Дмитрий Медведев банк инвалид пожар США образование школа преступление убийство траур выборы занятость зоопарк ДТП безопасность Госсовет УР долг Удмуртия СМИ Новый год/Рождество ветеран пенсия суд творчество Завьялово лес технологии Украина терроризм транспорт спортсмен армия ЖКХ Игра Владимир Путин религия Александр Волков МВД конкурс
Все теги
Яндекс.Погода