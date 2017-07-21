Задержанный в Москве «маньяк-лизун» оказался выходцем из Узбекистана

Опубликована: Сегодня 18:26

фото: Veecart.ru
Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении гастарбайтера, подозреваемого в сексуальном преступлении. Злоумышленник напал на девушку, работающую тренером по фитнесу, и облизал ее, пишет Newsru.

Задержанным, получившим прозвище "маньяк-лизун", оказался 31-летний ранее не судимый уроженец Узбекистана, который работает маляром. Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ Москвы. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, утром 16 июля мигрант около станции метро "Крылатское" начал приставать к ранее не знакомой 28-летней Наталье, работающей персональным тренером в фитнес-клубе.

Женщина вышла из метро, когда ее сзади схватил за плечи злоумышленник. Мужчина развернул девушку к себе лицом и стал целовать в губы, облизывать ее шею и грудь. Наталья пыталась вырваться, тогда выходец из Узбекистана прижал ее к стене и стал ощупывать ягодицы, а также "засунул руки в промежность". Фитнес-тренер стала кричать, после чего нападавший испугался и убежал. Однако его лицо зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на станции метро.

Пострадавшая сразу же опознала задержанного, однако мужчина отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что он девственник. Сейчас решается вопрос о его аресте.



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