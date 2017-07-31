Разыскивая пропавшего мальчика, водолазы обнаружили тело 51-летнего жителя Воткинска

Опубликована: Сегодня 17:47



фото: Beresta.by фото: Beresta.by

По сообщению отделе ГО и ЧС администрации Воткинска, мужчина еще 27 июля ушел на рыбалку и не вернулся. По предварительным данным, рыбак погиб от удара током, задев удилищем линию электропередач.Поиски пропавшего семилетнего мальчика продолжаются. Обладающих какой либо информацией о местонахождении ребёнка (рыбаки, отдыхающие в районе р.Сива), просят сообщить по телефонам 8(34145) 4-86-50 или 01(сот. 112), 02.