Разыскивая пропавшего мальчика, водолазы обнаружили тело 51-летнего жителя Воткинска

Опубликована: Сегодня 17:47

фото: Beresta.by
Во время поисков тела пропавшего малыша, который 29 июля ушел купаться на реку Сива и пропал, водолазы обнаружили тело 51-летнего жителя Воткинска. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Votkinsk.net.

По сообщению отделе ГО и ЧС администрации Воткинска, мужчина еще 27 июля ушел на рыбалку и не вернулся. По предварительным данным, рыбак погиб от удара током, задев удилищем линию электропередач.

Поиски пропавшего семилетнего мальчика продолжаются. Обладающих какой либо информацией о местонахождении ребёнка (рыбаки, отдыхающие в районе р.Сива), просят сообщить по телефонам 8(34145) 4-86-50 или 01(сот. 112), 02.



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