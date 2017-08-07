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В Удмуртии искавшие инвалида волонтеры спасли тонущую в болоте старушку
Опубликована: Сегодня 10:57 В минувшую субботу волонтеры спасли увязнувшую в болоте старушку. Произошло это совершенно случайно, когда поисково-спасательный отряд «Регион 18» отправился на поиски Пермякова Алексея. 19-летний парень - инвалид 2-ой группы и страдает потерей памяти. Он пропал еще 10 июля, когда после отдыха с друзьями на реке Позимь ушел в неизвестном направлении.
Добровольцы обследовали на лодке реку, береговую линию, прилегающую территорию, где мог бы быть молодой человек, но пропавшего не нашли. Но, только собравшись уходить, волонтеры услышали со стороны болота слабый женский стон.
Спустя буквально минут 15 спасатели заметили посреди болота пожилую женщину. «Она была очень ослаблена и напугана, рассказала что заблудилась, потеряла направление, и теперь самостоятельно выбраться из болота уже не может. Телефон сел. О том, что она могла находиться в той местности, никто не знал - Ирина Анатольевна не предупредила родных, что собирается в лес, и уж тем более что именно туда. Если бы не эта случайность, искать бы ее пришлось очень долго», - рассказали участники добровольческого отряда.
К счастью, медицинская помощь женщине не потребовалась. Женщину вывели из леса и передали дочери.
Напомним, в прошедшие выходные поисковики - добровольцы из Ижевска приезжали в Глазовский район, чтобы помочь местным жителям найти пропавшего 81-летнего мужчину.
Спасатели напомнили, что одно из главных правил похода в лес - сообщить родным о планируемом походе и указать примерное направление своей прогулки.
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