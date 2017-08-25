СЭГЗ поставит электродвигатели для гибридных автомобилей "президентского" проекта "Кортеж"

Опубликована: Сегодня 15:51





Разработка новой линейки престижных автомобилей для перевозки первых лиц государства, началась в 2012 году. Первый "президентский" лимузин собираются представить широкой публике в 2018 году. В разработке находится не только лимузин, представительский седан, минивэн, но и легкий бронированный внедорожник с гибридным двигателем.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" завод представляет генераторы ГВИТ-210 (210 киловатт) и электродвигатели ДВИТ-110 (110 киловатт) для многофункционального легкого бронированного тягача, способного бесперебойно работать в суровых природных условиях. Двигатели позволяют машине развивать скорость до 65 километров в час.

Ранее в 2011 году СЭГЗ изготовил комплект тяговых вентильно-индукторных двигателей с жидкостным охлаждением для привода мотор-колес высокомобильной модульной платформы. ОАО "КамАЗ" велась разработка семейства новых тягачей с электромеханической трансмиссией для ракетных систем различных типов. В 2013 году заводом были изготовлены образцы тяговых индукторных мотор-редукторов МРИ-35 для боевой машины с гибридной энергоустановкой и электротрансмиссией на базе шасси БТР-90 "Росток".

Российская газета со ссылкой, на главу минпромторга Дениса Мантурова сообщила, в этом году ФСО получит первую партию из 14 автомобилей. Машина проекта "Кортеж" должны появиться в открытой продаже и будут доступны всем желающим.



