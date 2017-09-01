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Ученые выяснили, как часто нужно заниматься сексом для полного счастья
Опубликована: 31 Августа 2017 г. 17:41 Американские ученые из Института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции выяснили, что возрастной фактор влияет на частоту и качество половых актов гораздо сильнее, чем считалось раньше. Речь идет о том, что с возрастом люди реже занимаются сексом, даже если они способны на большее, пишет Life.
Эксперты высчитали конкретные показатели, на которые желательно ориентироваться, чтобы не испытывать проблем в интимной жизни. Так, партнерам от 18 до 29 лет надо заниматься сексом 112 раз в год, от 30 до 39 лет — 86 раз (примерно 2 раза в неделю), а тем, кому за 40 — 69 раз.
Ранее были опубликованы результаты опроса более тысячи женщин, которые выявили основной способ получения сексуального удовольствия.