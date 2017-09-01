Появились вести о жителе Удмуртии, которого искали 11 дней

Опубликована: Сегодня 12:35

фото: vk.com/psoregion18
После 11 дней поисков в Удмуртии 51-летнего Бодалева Семена Геннадьевича появились печальные известия. Как сообщили в группе ПСО «Регион 18», мужчина скончался.

Напомним, житель столицы Удмуртии гостил в деревне Кушсо-Ключ Шарканского района, и вечером 20 августа отправился домой, в Ижевск, но там он так и не появился. Также было неизвестно, дошел ли пропавший до трассы, так как был в состоянии алкогольного опьянения. Сотовый телефон Семена Геннадьевича стал недоступен с 23 августа, а до этого момента он не отвечал на звонки.


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