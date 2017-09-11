Ученые подсказали лучшее время для секса

Опубликована: 8 Сентября 2017 г. 18:19

фото: pixabay.com
Лучшее время суток для занятия сексом определили английские ученые. По мнению специалистов, оптимальное время половой активности — спустя 45 минут после пробуждения, которое должно приходиться на 06:45 утра. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Huffington Post.

В исследовании приняли участие 1000 человек. Ученые провели среди них опрос, в ходе которого респонденты указали, основываясь на своем собственном опыте, в какие часы нужно заниматься определенными делами, чтобы получить максимальный результат. По ответам добровольцев специалисты составили расписание, в котором указывается лучшее время для различных видов деятельности.

По словам ученых, утренний секс приводит к высвобождению эндорфинов, которые поддерживают состояние бодрости в течение всего дня. При этом уровни концентрации гормонов достигают пика в 09:45, когда организм более всего готов к выполнению работы. Через час, как рекомендуют исследователи, нужно сделать перерыв, поскольку в это время человек наиболее уязвим для стресса.

Также ученые считают, что человек должен ложиться в 22:10. Это позволит заснуть через 20 минут, а через 90 минут начнется фаза глубокого сна, что позволит восстановить потраченную за день энергию еще до полуночи.


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