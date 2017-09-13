В Ижевске мужчина грозился сжечь сотрудницу офиса микрофинансирования, если та не отдаст деньги

Опубликована: 12 Сентября 2017 г. 11:21

фото: Kubnews.ru
В Ижевске задержали напавшего на офис микрофинансирования мужчину. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, им оказался 39-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

Инцидент произошел вечером накануне, 11 сентября. «В офис микрофинансирования вошел мужчина. Облив кассира горючей жидкостью, злоумышленник стал требовать денежные средства, угрожая поджечь потерпевшую. Пройдя к кассе, мужчина забрал все наличные средства, после чего скрылся с места преступления», - отметили правоохранители. «Добычей» злоумышленника стали 25 тыс. рублей.

Найти подозреваемого помогла служебная собака. Мужчину заметили на автобусной остановке в нескольких километрах от места происшествия. Похищенные деньги он потратить не успел. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.


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