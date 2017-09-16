Спелеодайвер из Удмуртии погиб в Сочи, запутавшись в канате.

Опубликована: Сегодня 12:22

фото: пресс-служба южного регионального спасательного отряда
Председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Федоров погиб из-за того, что не смог выбраться на поверхность, запутавшись в канате. Об этом сообщает пресс-служба южного регионального спасательного отряда.

«Из видимых причин происшествия – водолаз запутался в ходовом конце, проложенном ранее предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность. На сегодня запланированы работы по подготовке маршрута эвакуации тела погибшего. Сложность заключается в том, что спелеоподводникам необходимо удалить ранее проложенный ходовой конец и проложить новый. Задача спасателей Южного регионального отряда - подготовить маршрут транспортировки тела по сухопутной части пещеры и далее по каньону реки Хоста», - сказал накануне заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе Юрий Фомин.

Федоров пропал 12 сентября в Воронцовских пещерах Хостинского района Сочи. По факту происшествия проверку начали следователи.


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