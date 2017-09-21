Пропавший недалеко от Каракулино мальчик найден живым и невредимым

Опубликована: Сегодня 10:27

фото: zolotoperoff.livejournal.com
Живым и здоровым нашли мальчика, пропавшего недалеко от Каракулино. В группе «ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск) уточнили: «С мальчиком все хорошо! Прошел около 9 километров от места пропажи. Был обнаружен в стоге сена, механизатором».

Напомним, школьник пропал в среду, 20 сентября, в лесу по Сарапульскому тракту. 12-летний Чухланцев Женя пошел с отцом за грибами и потерялся. Папа не смог найти Женю самостоятельно и обратился за помощью.
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