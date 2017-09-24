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Члены КПРФ из Госсовета Удмуртии могут лишится своих мест
Опубликована: 23 Сентября 2017 г. 16:29 Из КПРФ могут исключить депутатов Госсовета Удмуртии Алексея Конорюкова, Павла Чушъялова, Петра Басова и Владимира Красильникова, если они не согласятся с решением назначить руководителем парламентской фракции коммунистов первого секретаря удмуртского отделения КПРФ Владимира Бодрова. Такое решение было принято сегодня, 23 сентября, на заседании бюро республиканского комитета партии.
Как сообщил информагентству «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией, реском не согласился с решением о назначении руководителем фракции Алексея Конорюкова и порекомендовал избрать на этот пост Владимира Бодрова. В обратном случае мятежные депутаты–коммунисты могут быть исключены из партии и лишены депутатских мандатов.
Напомним, заседание фракции коммунистов, на котором руководителем избрали Алексея Конорюкова, состоялось 21 сентября. Лидера партийного списка Владимира Бодрова на него не пригласили.
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