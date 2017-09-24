Члены КПРФ из Госсовета Удмуртии могут лишится своих мест

Опубликована: 23 Сентября 2017 г. 16:29

фото: svdelo.ru
Из КПРФ могут исключить депутатов Госсовета Удмуртии Алексея Конорюкова, Павла Чушъялова, Петра Басова и Владимира Красильникова, если они не согласятся с решением назначить руководителем парламентской фракции коммунистов первого секретаря удмуртского отделения КПРФ Владимира Бодрова. Такое решение было принято сегодня, 23 сентября, на заседании бюро республиканского комитета партии.

Как сообщил информагентству «Сусанин» источник, знакомый с ситуацией, реском не согласился с решением о назначении руководителем фракции Алексея Конорюкова и порекомендовал избрать на этот пост Владимира Бодрова. В обратном случае мятежные депутаты–коммунисты могут быть исключены из партии и лишены депутатских мандатов.

Напомним, заседание фракции коммунистов, на котором руководителем избрали Алексея Конорюкова, состоялось 21 сентября. Лидера партийного списка Владимира Бодрова на него не пригласили.



Загрузка...
Теги
Ижевск бизнес штраф Александр Волков животные бюджет Москва видео творчество торговля пожар выставка семья Игра Ижавто занятость алкоголь телевидение суд правительство ГЖД ЖКХ Госсовет УР Дмитрий Медведев ДТП туризм звезда физкультура Можга терроризм строительство МЧС ветеран пенсия природа дети полиция преступление Интернет Сарапул мода ИжГТУ наркотики СМИ школа образование убийство Владимир Путин самолет кино транспорт Малая Пурга здоровье технологии траур Новый год/Рождество ГИБДД пристав праздник банк фестиваль рейтинг инвалид Воткинск лес долг оружие Россия конкурс Балезино США хоккей Голливуд зоопарк Ува Завьялово финансы футбол розыск свадьба вода выборы погода армия прокуратура МВД Удмуртия медицина промышленность ремонт музыка Глазов безопасность молодежь религия дороги спортсмен Украина СКП депутат
Все теги
Яндекс.Погода