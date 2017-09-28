Многоразовую туалетную бумагу изобрели казахстанские ученые

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: cleancities.com
В Казахстане изобрели многоразовую туалетную бумагу. Создатели новинки считают, что она позволит сэкономить семейный бюджет и уберечь деревья от уничтожения. Как пишет Dni.ru, о новой гигиенической новинке сообщила пресс-служба Союза мусульман Казахстана (СМК).

Туалетная бумага нового поколения создана из специального материала, который может использоваться бесконечно много раз, для этого ее нужно только постирать. "Для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку, и через пару минут она станет как новая", – говорится в сообщении. Известно, что средство гигиены создано с использованием композитных материалов и нанотехнологий. Как именно выглядит и называется этот материал, пока неизвестно.

"Кроме того, совместно с коллегами из Кот-Д'Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге. В знак уважения к африканской стране растению решили дать совместное афро-казахское название "Кот-Сұрткiш", – сообщили в пресс-службе СМК.



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