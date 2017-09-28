Многоразовую туалетную бумагу изобрели казахстанские ученые

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: cleancities.com фото: cleancities.com

Туалетная бумага нового поколения создана из специального материала, который может использоваться бесконечно много раз, для этого ее нужно только постирать. "Для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку, и через пару минут она станет как новая", – говорится в сообщении. Известно, что средство гигиены создано с использованием композитных материалов и нанотехнологий. Как именно выглядит и называется этот материал, пока неизвестно."Кроме того, совместно с коллегами из Кот-Д'Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге. В знак уважения к африканской стране растению решили дать совместное афро-казахское название "Кот-Сұрткiш", – сообщили в пресс-службе СМК.