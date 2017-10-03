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Замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова арестовали на два месяца
Опубликована: Сегодня 17:35 Заместителя министра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ижевска.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца: с 27 сентября по 28 ноября 2017 года», - сказали в суде. В объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии пояснили, что уголовное дело в отношении Чижова возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
Напомним, о задержании Чижова стало известно 29 сентября.
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