Замминистра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова арестовали на два месяца

Опубликована: Сегодня 17:35

фото: novostiiquduvej.sko-olimp.ru
Заместителя министра природных ресурсов Удмуртии Евгения Чижова арестовали на два месяца. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ижевска.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца: с 27 сентября по 28 ноября 2017 года», - сказали в суде. В объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии пояснили, что уголовное дело в отношении Чижова возбудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Напомним, о задержании Чижова стало известно 29 сентября.



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