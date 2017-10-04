Житель Сюмсинского района может поплатиться свободой за нападение на полицейского

Опубликована: Сегодня 09:25

фото: avto-nomer.ru
До пяти лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Сюмсинского района, напавшего на полицейского в служебном автомобиле. Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

3 сентября в дежурную часть поступил звонок с сообщением о ножевом ранении в одном из населенных пунктов Завьяловского района. Приехав на место, сотрудники полиции обнаружили возле указанного дома двух пьяных мужчин – обвиняемого и его знакомого. Тут же выяснилось, что один из них сообщил в полицию по телефону ложную информацию, и никакого преступления не было. 

Мужчин посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции и привлечь мужчин к административной ответственности. «В пути следования обвиняемый напал на сидящего на переднем пассажирском сиденье полицейского – эксперта. Он обхватил его сзади за шею и стал удерживать, пытаясь выскочить из автомобиля. Действия обвиняемого были пресечены оперуполномоченным», - говорится в сообщении следственных органов.

В рамках расследования уголовного проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза, установившая на шее потерпевшего кровоподтеки, допрошены свидетели.
Загрузка...
Теги
ГЖД полиция звезда безопасность алкоголь СКП Москва МЧС зоопарк Владимир Путин Игра Ува рейтинг промышленность СМИ депутат Интернет наркотики строительство пенсия дороги лес праздник Россия фестиваль свадьба Александр Волков видео бюджет медицина Балезино выставка ремонт Удмуртия Сарапул правительство погода ИжГТУ физкультура туризм Завьялово телевидение самолет долг пристав мода технологии религия образование Воткинск школа торговля хоккей транспорт банк терроризм розыск Ижавто суд ГИБДД выборы Голливуд убийство Госсовет УР пожар финансы футбол траур штраф оружие армия музыка конкурс Малая Пурга прокуратура творчество семья Глазов природа Дмитрий Медведев США бизнес МВД Можга преступление инвалид молодежь занятость дети ЖКХ Украина Ижевск Новый год/Рождество здоровье ДТП животные спортсмен ветеран кино вода
Все теги
Яндекс.Погода