Житель Сюмсинского района может поплатиться свободой за нападение на полицейского

Опубликована: Сегодня 09:25



фото: avto-nomer.ru фото: avto-nomer.ru

3 сентября в дежурную часть поступил звонок с сообщением о ножевом ранении в одном из населенных пунктов Завьяловского района. Приехав на место, сотрудники полиции обнаружили возле указанного дома двух пьяных мужчин – обвиняемого и его знакомого. Тут же выяснилось, что один из них сообщил в полицию по телефону ложную информацию, и никакого преступления не было.Мужчин посадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции и привлечь мужчин к административной ответственности. «В пути следования обвиняемый напал на сидящего на переднем пассажирском сиденье полицейского – эксперта. Он обхватил его сзади за шею и стал удерживать, пытаясь выскочить из автомобиля. Действия обвиняемого были пресечены оперуполномоченным», - говорится в сообщении следственных органов.В рамках расследования уголовного проведен осмотр места происшествия, проведена судебно-медицинская экспертиза, установившая на шее потерпевшего кровоподтеки, допрошены свидетели.