Количество жертв ЧП в Ижевске выросло до 6 человек

Опубликована: Сегодня 09:32

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
В Минздраве Удмуртии сообщили о том, что количество погибших в результате обрушения жилого дома в Ижевске выросло до шести человек. Среди погибших есть ребенок, мужчины и женщины среднего возраста.

«К сожалению, одна из госпитализированных - девочка 2009 года рождения погибла в медицинской организации. В итоге было 5 погибших, но сейчас обнаружили женщину без признаков жизни», - рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Татьяна Демина.

Всего было госпитализировано 4 человека, на данный момент под наблюдением остается одна девочка. «Двое из них сразу почти после обработки отпущены, одна девочка остается в медорганизации, но степень повреждений легкая, - подчеркнула Демина. - Других доставок больше в медорганизации не было».

На месте работают бригады скорой помощи и бригады психологов и психотерапевтов.

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться живые люди. Сейчас пропавшими без вести числятся два человека. Работы по их поиску ведутся круглосуточно. В Ижевск для координации работ по ликвидации последствий ЧП вылетел Глава МЧС России Владимир Пучков.

Напомним, в четверг днем в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. По данному факту СК РФ возбудило уголовное дело. Предварительная версия – взрыв бытового газа в районе второго-третьего этажей
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