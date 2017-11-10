Опубликован список погибших при обрушении дома в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:32

фото: vk.com/udmurtiya18rus
При обрушении жилого дома в Ижевске погибли шесть человек, среди них двое детей. Life опубликовал список жертв трагедии:

1) Любовь Б., 69 лет;

2) Кирилл К., 13 лет;

3) Ильдар Г., 48 лет;

4) Дарья К., 8 лет;

5) Герман К., 56 лет;

6) Неизвестная женщина.

Кроме того, ещё трое несовершеннолетних пострадали, одного из них доставили на стационарное лечение, а двух осмотрели амбулаторно.

Подъезд дома на Удмуртской улице частично обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. На место ЧПприбыл глава МЧС Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.



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