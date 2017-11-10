|
Опубликован список погибших при обрушении дома в Ижевске
Опубликована: Сегодня 12:32 При обрушении жилого дома в Ижевске погибли шесть человек, среди них двое детей. Life опубликовал список жертв трагедии:
1) Любовь Б., 69 лет;
2) Кирилл К., 13 лет;
3) Ильдар Г., 48 лет;
4) Дарья К., 8 лет;
5) Герман К., 56 лет;
6) Неизвестная женщина.
Кроме того, ещё трое несовершеннолетних пострадали, одного из них доставили на стационарное лечение, а двух осмотрели амбулаторно.
Подъезд дома на Удмуртской улице частично обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. На место ЧПприбыл глава МЧС Владимир Пучков, чтобы лично координировать работу спасателей.
Загрузка...