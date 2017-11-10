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В Удмуртии 11 и 12 ноября объявлены днями траура
Опубликована: Сегодня 13:41 В память о погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Ижевске, суббота и воскресенье, 11 и 12 ноября, объявлены днями траура. В эти дни в Удмуртии приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия.
Напомним, трагедия в доме на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской произошла около 17:00 9 ноября. На данный момент известно о шести погибших. Еще трое были госпитализированы, из них двое были отпущены домой после оказанной медицинской помощи. Поисково-спасательная операция продолжается.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, основной версией произошедшего является хлопок газа. Эпицентром стала квартира, расположенная на третьем этаже дома №261 по улице Удмуртской. Следов взрывчатых веществ в обрушившемся в Ижевске доме следователи не нашли.
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