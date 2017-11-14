Познакомившись в клубе с мужчиной, ижевчанка лишилась здорового цвета лица и телефона

Опубликована: Сегодня 09:36

фото: 2planeta.ru
Неоднократно судимый житель Ижевска пришел в гости к новой знакомой, избил ее и ограбил. Проживающего в столице Удмуртии 31-летнего уроженца Пермского края полицейские задержали спустя два дня, 13 ноября.

В ночь с 10 на 11 ноября 36-летняя местная жительница познакомилась в одном из ночных клубов по ул. 10 лет Октября с мужчиной, и для продолжения знакомства они обменялись телефонами. Уже утром 11 ноября около 07:30 новый знакомый позвонил ей, и женщина  пригласила его в свою квартиру.
 
Там мужчина избил хозяйку жилища, забрал мобильный телефон и 300 рублей, после чего скрылся. Личность подозреваемого была установлена оперативниками в тот же день, и 13 ноября его задержали сотрудники ОВО по ориентировке. Похищенный мобильный телефон был обнаружен полицейскими еще при осмотре места преступления в мусорном контейнере около дома потерпевшей.

По данному факту следователи завели уголовное дело по ч 2. ст. 161 УК РФ («Грабеж»). До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его заключении под стражу. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Загрузка...
Теги
Завьялово суд природа Удмуртия кино ЖКХ пенсия занятость долг ГИБДД оружие физкультура Глазов Россия наркотики Балезино армия Москва самолет бюджет ИжГТУ преступление медицина Воткинск финансы вода погода убийство праздник торговля дети футбол образование ДТП штраф мода дороги пристав инвалид алкоголь СМИ звезда банк хоккей пожар Ижавто видео Новый год/Рождество бизнес транспорт Ижевск музыка Малая Пурга полиция СКП Интернет Госсовет УР ГЖД терроризм телевидение правительство зоопарк Сарапул Можга строительство Владимир Путин Игра здоровье конкурс свадьба прокуратура религия молодежь выборы семья лес выставка фестиваль траур МЧС Украина рейтинг депутат промышленность Голливуд безопасность МВД розыск технологии творчество туризм Дмитрий Медведев школа ветеран спортсмен США животные Александр Волков Ува ремонт
Все теги
Яндекс.Погода