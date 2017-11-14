Познакомившись в клубе с мужчиной, ижевчанка лишилась здорового цвета лица и телефона

Опубликована: Сегодня 09:36



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В ночь с 10 на 11 ноября 36-летняя местная жительница познакомилась в одном из ночных клубов по ул. 10 лет Октября с мужчиной, и для продолжения знакомства они обменялись телефонами. Уже утром 11 ноября около 07:30 новый знакомый позвонил ей, и женщина пригласила его в свою квартиру.Там мужчина избил хозяйку жилища, забрал мобильный телефон и 300 рублей, после чего скрылся. Личность подозреваемого была установлена оперативниками в тот же день, и 13 ноября его задержали сотрудники ОВО по ориентировке. Похищенный мобильный телефон был обнаружен полицейскими еще при осмотре места преступления в мусорном контейнере около дома потерпевшей.По данному факту следователи завели уголовное дело по ч 2. ст. 161 УК РФ («Грабеж»). До избрания меры пресечения подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его заключении под стражу. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.