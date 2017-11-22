Следователи возбудили уголовное дело после школьных драк в Воткинске

Опубликована: Сегодня 14:59

фото: скриншот видео
После опубликования двух видеозаписей в сети Интернет со сценами драк школьниц в Воткинске была начата доследственная проверка. По ее результатам следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«В частности, они не принимали должных мер в отношении 14-летней учащейся одной из Воткинских школ, состоявшей на профилактическом учете в связи с антиобщественным поведением. Упущения в работе с подростком привели к тому, что в ноябре текущего года она дважды нанесла побои знакомым школьницам в возрасте 12 и 14 лет»,  - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам будет дана оценка действию (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воткинска.



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