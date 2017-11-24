Уголовное дело возбудили после обрушения стены зерносклада в Граховском районе

Опубликована: Сегодня 10:42

фото: spektrhim.ru
После обрушении стены отсека зерносклада в Граховском районе, при котором пострадали два работника СПК «Родина», по факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, 24 октября текущего года 47-летняя и 53-летняя разнорабочие СПК «Родина» в деревне Старая Игра Граховского района грузили зерно в грузовой автомобиль. Около 10 часов стена одного отсека зерносклада от давления зерна сломалась. Высыпавшееся зерно придавило женщин, в результате чего они получили различные травмы. Одной из потерпевших, которую зажала перегородка отсека, был причинен тяжкий вред здоровью, уточнили следователи.
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