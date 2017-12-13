|
Пропавшую в Ижевске женщину-педиатра нашли мертвой в лесопосадке
Опубликована: Сегодня 11:29 Пропавшую в ночь с 9 на 10 декабря в Ижевске женщину-врача нашли мертвой в лесопосадке. Ее тело обнаружили
вечером 12 декабря на территории лесопосадки в районе Воткинского шоссе сотрудники ПСО «Регион 18» и сотрудники полиции. По пока неподтвержденной информации женщина скончалась от переохлаждения.
Напомним, 39-летняя Ирина в день исчезновения отдыхала с мужем в кафе «Титаник». Пока муж оплачивал счет, она вышла на улицу, она без верхней одежды вышла на улицу. Последним ее видел сторож соседнего предприятия: он рассказал, что женщина пыталась остановить попутку. Муж вышел за ней через несколько минут, но Ирины уже не было.
Загрузка...