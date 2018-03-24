|
Зоопарк Удмуртии предлагает выбрать имя для недавно родившейся медведицы
Опубликована: 15 Марта 2018 г. 16:01 Сотрудники зоопарка Удмуртии опубликовали видео первого выхода в вольер белого медвежонка. На кадрах видно, как малышка с неуверенностью, но под чутким присмотром мамы знакомится с новой территорией.
У маленькой медведицы еще нет имени, и любой желающий может предложить свой вариант.
«У вас уже есть предложения, как назвать нашу кроху? Оставляйте свои варианты в комментариях. Лучшее и самое подходящее имя торжественно впишем в паспорт белого медвежонка», - призывают работники зверинца.
Напомним, белый медвежонок родился в зоопарке Удмуртии в декабре 2017 года и впервые вышел на улицу из берлоги в среду, 14 марта.