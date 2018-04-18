Недавно освободившийся рецидивист убил на остановке жителя Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:33



фото: inform-progulka.by фото: inform-progulka.by

Обвиняемый после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, приехал Ижевск и в течение года без регистрации проживал на арендованных квартирах. В ночь с 13 на 14 апреля этого года он пришел на остановку общественного транспорта «Подшипниковый завод» по ул. Удмуртская, чтобы купить в торговой точке алкоголь.Здесь у него произошел конфликт с незнакомыми мужчинами. Одного из них – 54-летнего местного жителя – он ударил ножом в шею, не причинив вреда здоровью, а после напал на 29-летнего посетителя ларька. Последний получил несколько ударов ножом, в том числе в шею, и в результате полученных ранений скончался на месте.Личность злоумышленника была установлена в ближайшее время, он задержан. После проведения очной ставки с очевидцем он признал вину в совершенном преступлении. По решению суда задержанного заключили под стражу.