Очевидцев смертельного наезда на несовершеннолетнего пешехода разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Дорожные полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход. Произошло оно 26 апреля 2018 года, около 21:30, напротив дома № 246 по ул. К. Маркса в Ижевске.

Водитель автомобиля «Инфинити» сбил несовершеннолетнего молодого человека. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-083; 8-950-155-15-44, либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701.


Теги
самолет суд Глазов строительство Владимир Путин прокуратура МВД оружие банк инвалид ИжГТУ МЧС Можга выставка погода наркотики терроризм алкоголь Игра штраф Дмитрий Медведев Удмуртия медицина Новый год/Рождество Александр Волков США религия ГЖД бюджет торговля ДТП звезда пристав технологии СКП выборы ремонт Голливуд школа праздник траур пожар молодежь физкультура пенсия Воткинск футбол транспорт рейтинг Ува семья хоккей ГИБДД депутат здоровье Украина Завьялово правительство ЖКХ финансы полиция СМИ розыск Малая Пурга занятость убийство долг Госсовет УР конкурс туризм Интернет армия лес телевидение Сарапул Ижевск музыка Ижавто спортсмен зоопарк фестиваль Москва природа кино преступление свадьба Балезино животные Россия дороги безопасность образование бизнес видео мода творчество дети промышленность вода ветеран
Все теги
Яндекс.Погода