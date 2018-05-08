Очевидцев смертельного наезда на несовершеннолетнего пешехода разыскивают в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:48



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Инфинити» сбил несовершеннолетнего молодого человека. В результате ДТП пешеход скончался на месте.Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-083; 8-950-155-15-44, либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701.