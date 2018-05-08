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Очевидцев смертельного наезда на несовершеннолетнего пешехода разыскивают в Ижевске
Опубликована: Сегодня 11:48 Дорожные полицейские разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход. Произошло оно 26 апреля 2018 года, около 21:30, напротив дома № 246 по ул. К. Маркса в Ижевске.
Водитель автомобиля «Инфинити» сбил несовершеннолетнего молодого человека. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительно просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Ижевску по телефонам: 416-083; 8-950-155-15-44, либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701.